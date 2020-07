«L’ultimo metrò» per i topi di Banksy (Di giovedì 16 luglio 2020) Di topi nella metropolitana di Londra ce ne sono già abbastanza, anche se sono quelli di Banksy. E il personale delle pulizie della London Underground ha debitamente agito, cancellandoli. La direzione ha ribadito tolleranza zero per le scritte sulla metro per poi chiedere all’artista di farne altre «in un posto adatto» che non siano i treni: una sorta di «ci scusiamo per aver vandalizzato l’atto vandalico», nell’ennesimo, gustoso episodio di graffiti art, l’arte rupestre del ventesimo secolo con l’elusivo e … Continua L'articolo «L’ultimo metrò» per i topi di Banksy proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

GianlucaPezzar2 : @CarloCalenda nel contempo la aggiorno qnche su quanto stabilito con l’ultimo DPCM(Decreto della Presidenza del Con… - zazoomblog : «L’ultimo metrò» per i topi di Banksy - #«L’ultimo #metrò» #Banksy - Nicole_pgn : @j_gufo È un’opera d’arte e come molte altre sue opere diventerà un cult. So che è fuori dai nostri schemi... ma pe… - FredBurkle : Mi confermate anche voi che l'ultimo robo di bansky coi ratti in metro fa cacare? Si? Okay. - paolorm2012 : Metro B: rissa per le mascherine, spray sui passeggeriDesirée, l'ultimo oltraggio: spaccio nel palazzo dove morì a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo metrò Roma, la città più (al) verde d'Europa L'AntiDiplomatico