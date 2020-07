Lorella Cuccarini, scacco matto ad Alberto Matano: la Rai le avrebbe affidato quattro prime serate (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorella Cuccarini alla guida di una varietà composto da quattro puntate? Dopo solo una stagione Lorella Cuccarini non è stata riconfermata a La vita in diretta. Infatti, il prossimo autunno alla guida dello storico rotocalco di Rai Uno ci sarà solamente il collega Alberto Matano. Quest’ultimo è stato accusato dalla soubrette romana, attraverso una lettera aperta, di essere un maschilista. In piena estate il portale Tv Blog ha svelato alcuni retroscena su quello che potrebbe accadere da settembre in poi nella prima rete della tv di Stato. Pare che la donna potrebbe condurre un varietà composto da quattro prime serate. Si parla di un programma che potrebbe vedere al suo fianco il ... Leggi su kontrokultura

