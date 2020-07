La Rapina Perfetta il film stasera su Rai 4 giovedì 16 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Rapina Perfetta stasera su Rai 4 giovedì 16 luglio Trama e Trailer La Rapina Perfetta – The Bank Job è il film del 2008 in onda stasera su Rai 4 giovedì 16 luglio. Si tratta di un film tratto da una storia vera legata alla Rapina alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street nella notte dell’11 settembre 1971. I Rapinatori affittarono un negozio di pelletteria lungo la stessa via scavando un tunnel di 15 metri passando sotto anche a quello che era un Chicken Inn e oggi è un Pizza Hut. Il film inglese La Rapina Perfetta diretto da Roger Donaldson e scritto da Dick Clement e Ian La ... Leggi su dituttounpop

La rapina perfetta – The Bank Job | la trama del film Nel 1971 a Londra un venditore di automobili, Tyler Leather, sposato e padre, ha sempre avuto dei piccoli guai con la giustizia, ma mai cose serie ...

