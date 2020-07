Inter, partnership con Twitter per promuovere i contenuti premium (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Inter ha siglato un’importante partnership con Twitter per promuovere e monetizzare i contenuti premium del club che verranno pubblicati su tutti gli account Twitter ufficiali della galassia nerazzurra. La società si è unità così all’Amplify Programma, che dà la possibilità agli inserzionisti di allenarsi con i contenuti dei più importanti gruppi editoriali nel campo dello sport. Soddisfazione da parte dell’amministratore delegato per la parte corporate dell’Inter Alessandro Antonello: “Questa partnership e l’ingresso nell’Amplify Programme di Twitter sono la dimostrazione di come l’impegno per ... Leggi su sportface

