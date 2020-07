In Calabria la finale nazionale delle Olimpiadi di Astronomia: il Planetarium Pythagoras scelto tra le 12 sedi nazionali (Di mercoledì 15 luglio 2020) La finale nazionale 2020 delle Olimpiadi Italiane di Astronomia si svolgerà anche in Calabria. Il Comitato organizzatore, a seguito delle disposizioni governative legate all’emergenza Covid-19, non ha ritenuto opportuno convocare gli 80 finalisti nell’unica sede di Perugia, optando per la selezione di 12 sedi nazionali, tra cui la nostra regione. Il prossimo 18 Luglio, pertanto, i 13 finalisti calabresi svolgeranno le prove presso il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, sede Interregionale delle Olimpiadi. I giovani si cimenteranno in prove teoriche, con la risoluzione di problemi di ... Leggi su meteoweb.eu

Riprende nella pista Sunday club Talao il Campionato Interregionale ACI Sport Karting Basilicata-Calabria Zona 8 che nella prima prova vede protagonisti i piloti del Team Giusy Kart di Gianmarco Sicil ...

Bergamotto, finalmente arriva il succo da bere

Negli autogrill si comincia a vedere finalmente qualche bevanda rinfrescante al bergamotto (Citrus bergamia), un agrume bitorzoluto, di colore verde-giallo. Derivato forse dal limone o dall’arancio am ...

Riprende nella pista Sunday club Talao il Campionato Interregionale ACI Sport Karting Basilicata-Calabria Zona 8 che nella prima prova vede protagonisti i piloti del Team Giusy Kart di Gianmarco Sicil ...