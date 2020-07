Getafe-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. Azulones in lotta per l’Europa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nonostante il rosso a Mario Hermoso a inizio secondo tempo e nonostante una partita molto buona del Betis, l’Atletico ha vinto alla vecchia maniera nell’ultima sfida coi Verdiblancos: Oblak e difesa solida, una zuccata di Diego Costa su piazzato nell’unica vera occasione creata da quando era sopraggiunta l’inferiorità numerica. La Champions è quindi diventata realtà … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Getafe-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. Azulones in lotta per - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Getafe-#AtleticoMadrid - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #Getafe-#AtleticoMadrid, le probabili formazioni: Simeone già in Champions - sportnotizie24 : #Getafe-#AtleticoMadrid, le probabili formazioni: Simeone già in Champions - TendenzeItalia : TT Twitter #Italia 14:48: 1 #UCLDraw 2 #Spotify 3 #10luglio 4 #Comunismo ? 5 #statodiemergenza 6 #EuropaLeague 7 Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Atletico Getafe-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. Azulones in lotta per l’Europa Infobetting Liga, 36^ giornata: Vidal tiene vivo il Barça, vince anche l'Atletico

La squadra di Setièn continua a inseguire il Real dopo aver battuto in trasferta il Valladolid. L'Atletico supera (in 10 uomini) il Betis grazie a Diego Costa e consolida il terzo posto in classifica.

Liga: Vidal tiene il Barça in corsa, all’Atletico basta Diego Costa

Nella giornata di Liga corrispondente alla prima parte della 36ª giornata, il Barcelona batte il Valladolid al Nuevo Zorrilla con una rete nel primo tempo di Arturo Vidal. Assist di Messi, che giunge ...

La squadra di Setièn continua a inseguire il Real dopo aver battuto in trasferta il Valladolid. L'Atletico supera (in 10 uomini) il Betis grazie a Diego Costa e consolida il terzo posto in classifica.Nella giornata di Liga corrispondente alla prima parte della 36ª giornata, il Barcelona batte il Valladolid al Nuevo Zorrilla con una rete nel primo tempo di Arturo Vidal. Assist di Messi, che giunge ...