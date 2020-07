Elena Santarelli: 'Mio marito più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elena Santarelli e Bernardo Corradi, sui social il dolcissimo messaggio d'amore 15 luglio 2019 I sorrisi di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi catturati dalle foto pubblicate dal settimanale Chi ... Leggi su today

gossipblogit : Elena Santarelli: 'Mio marito Bernardo Corradi? Più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini' - LatinaCorriere : Elena Santarelli sceglie Ponza, una foto la ritrae sull'isola in completo relax - - RolandVDMerry : Il grande #DonMatteo se la fa con Elena Santarelli. E Corradi? @muto - guido_ragazzi94 : @Alessia22894 Ho letto il libro di Elena Santarelli e mi ha semplicemente spalancato un mondo per ciò so benissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli Bernardo Corradi con la moglie Elena Santarelli, relax in Costiera Amalfitana /Foto Amalfi News Elena Santarelli: “Mio marito più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini”

I sorrisi di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi catturati dalle foto pubblicate dal settimanale Chi la dicono lunga sull’entusiasmo che accomuna la coppia, ormai libera dalle preoccupazioni che ...

Elena Santarelli: "Mio marito Bernardo Corradi? Più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini"

Elena Santarelli, nel nuovo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, è stata paparazzata assieme al marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta durante una giornata al mare a Sabaudia. La c ...

I sorrisi di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi catturati dalle foto pubblicate dal settimanale Chi la dicono lunga sull’entusiasmo che accomuna la coppia, ormai libera dalle preoccupazioni che ...Elena Santarelli, nel nuovo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, è stata paparazzata assieme al marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta durante una giornata al mare a Sabaudia. La c ...