Conte: su Autostrade hanno vinto lo Stato e i cittadini (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - "Ieri è successo qualcosa di assolutamente inedito nella storia politica italiana. Il governo ha affermato un principio, in passato calpeStato: le infrastrutture pubbliche sono un bene pubblico prezioso, che deve essere gestito in modo responsabile, garantendo la piena sicurezza dei cittadini e un servizio efficiente". A rivendicarlo, su Facebook, è Giuseppe Conte. "Nel Cdm di ieri - aggiunge, in un altro passaggio, il presidente del Consiglio - è stata scritta una pagina inedita della nostra storia. L'interesse pubblico ha avuto il sopravvento rispetto a un grumo ben consolidato di interessi privati. È successo qualcosa di straordinario che dovrebbe essere semplicemente ordinario. Ha vinto lo Stato. hanno vinto i ... Leggi su agi

mattiafeltri : Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade (di G. Colombo) - Linkiesta : Dice #Conte che su Autostrade agirà «nell’esclusivo interesse degli italiani». Ma la sua proposta va nella direzio… - fleinaudi : #Autostrade Ma che vuoi che sia un parere dall’Avvocatura dello Stato che avverte “lo Stato” dei pericoli che corr… - Stelladiana101 : RT @davcarretta: Su Autostrade mi pare che il governo Conte abbia realizzato il massimo: dietro all'espressione sbagliata 'public company'… - AndreaLisi15 : RT @Luca__Pagani: C’è voluto meno tempo per ricostruire il Ponte Morandi che per decidere chi lo dovrà gestire. Conte: “Non è colpa nostra… -