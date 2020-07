Comune: progetti ‘Dopo di Noi’, prorogato al 31 luglio termine domanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – E’ stato prorogato fino al 31 luglio il termine ultimo per presentare le domande per partecipare ai progetti personalizzati ‘Dopo di noi’. Il servizio di Roma Capitale e’ rivolto a persone con disabilita’ grave, senza limiti di eta’, prive del sostegno familiare o che, con la perdita dei genitori, rischiano di trovarsi senza un fondamentale sostegno nella gestione e nello sviluppo della propria vita. Il bando pubblicato si basa sulle Linee guida sul ‘Dopo di Noi’ recentemente approvate dalla Giunta Capitolina: per ciascun beneficiario sara’ definito un progetto personalizzato, predisposto da una equipe multidisciplinare, con l’obiettivo finale di garantire la massima espressione della persona e il raggiungimento della maggiore indipendenza ... Leggi su romadailynews

"Il Festival con i suoi contenuti rappresenta fin dall'inizio in modo produttivo e propositivo un progetto particolarmente significativo per la citt di Milano - ha sottolineato Filippo Del Corno, ...

Amministrative a Telese Terme, l’ex sindaco Carofano lancia la nuova sfida elettorale

i quali con libero e insindacabile giudizio sarebbero stati chiamati a decidere il progetto da costruire per il bene comune. C’è bisogno di idee rinnovate, di proposte inedite, di futuro sano. Tutto ...

