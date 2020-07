Chi rischia di più col coronavirus: fumatori, obesi e tutte le patologie (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chi rischia di più col coronavirus: fumatori, obesi e tutte le patologie Dopo mesi di coronavirus gli esperti stanno cercando di delineare uno scenario per individuare i bersagli preferiti dal virus. L’obiettivo è quello di prevenire e mettere al sicuro i soggetti più a rischio da eventuali nuove ondate. Stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità sono stati elaborati degli schemi nei quali si sono potuti avere dei riscontri legati alle vittime del virus e alle patologie che rendono più vulnerabili e fragili le persone. Secondo il presidente della Società italiana medicina generale e delle cure primarie Claudio Cricelli, come riporta Il Mattino, “uno degli elementi di protezione nel ... Leggi su termometropolitico

«Non abbiamo ancora correlazioni dirette tra fumo, incidenza contagio e mortalità per Covid - spiega Cricelli - ma abbiamo evidenze indirette: le persone affette da patologie respiratorie, in particol ...

