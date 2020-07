Brasile, São Paulo: la favela e il Covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli anni trascorsi dal golpe parlamentare-mediatico-giudiziario che risultò nell'impeachment fraudolento della presidente del Brasile Dilma Rousseff, oltre a provocare la distruzione lenta e sistematica dei dispositivi democratici di controllo popolare sulle attività di governo, hanno avuto come risultato drammatico quello che l'ONU oggi annuncia: 43 milioni di persone a rischio di “insicurezza alimentare”. di Paolo D'Aprile (Foto di Tuca Vieira) Ecco quindi che le previsioni più (...) - Mondo / Brasile, , No logo, Apertura Maxi, favelas, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

