Bomba d’acqua a Palermo: due vittime annegate in auto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un violentissimo temporale si è abbattuto su Palermo oggi, mercoledì 15 luglio, e la città va in tilt. Ci sarebbero due vittime in via Leonardo Da Vinci, persone intrappolate nell’auto completamente sommersa d’acqua. Stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco. Temporale a Palermo, le situazioni più critiche Tra le situazioni più critiche si registrano quelle in viale Regione Siciliana. L’arteria che attraversa la città è un un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti, tra cui anziani, che a nuoto cercano di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi. Sul posto, le forze dell’ordine. Decine, le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. I punti ... Leggi su tpi

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - TgLa7 : #Bomba d'acqua a #Palermo, 2 vittime in auto sommersa - rtl1025 : ?? Una bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A #Palermo la situazione più drammatica: in alcuni s… - amatorosalia1 : Un violento temporale, una bomba d’acqua, ha colpito Palermo nel pomeriggio. Tantissimi automobilisti intrappolati… - AntonioDiBari85 : RT @ManlioDS: Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d'acqua, la… -

