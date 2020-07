Adriano in stato confusionale per le strade di Rio de Janeiro. L’ex campione dell’Inter barcollante (Di mercoledì 15 luglio 2020) Immagini che danno un grande dolore ai tifosi nerazzurri. Vedere Adriano in condizioni pessime è un colpo al cuore. Perché lui, l’Imperatore, è rimasto uno dei più amati calciatori dell’Inter degli ultimi decenni. L’ex centravanti brasiliano è stato ripreso in un video, diventato virale, dove va in giro in stato confusionale sorretto da un amico, Questo avviene nella favela Vila da Penha, a Rio de Janeiro. L’ex attaccante di Inter, Parma e Roma, appare in evidente difficoltà, barcollante e confuso. Si aggrappa a un giovane, che lo sostiene e lo aiuta ad allontanarsi dagli occhi indiscreti di quanti lo osservano e filmano l’ex campione. Tutto ciò al termine di una festa corredata da concerto ... Leggi su secoloditalia

