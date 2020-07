Adriana Volpe, la mano tesa di Maurizio Costanzo cambia tutto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per Adriana Volpe sono giorni difficili, la discussione con Giancarlo Magalli non accenna a fermarsi ma improvvisamente arriva la mano tesa di Costanzo. Foto: Instagram @AdrianaVolperealOgni Mattina, il talk di Adriana Volte e Andrea Viola, fatica a decollare e dopo il flop iniziale gli ascolti sono addirittura al ribasso: lo scorso mercoledì si è registrato infatti lo 0,8%. La Volpe e Viola faticano a superare i 100mila spettatori e c’è chi sembra godere di questa sconfitta. Giancarlo Magalli si è infatti reso protagonista di diverse frecciatine ai danni dell’ex collega. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava perduto arrivata un aiuto ... Leggi su chenews

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - POPCORNTVit : Volpe vs Magalli, Adriana rincara la dose: 'Non ne posso più, la sua è un'ossessione' - Emanuela2011 : Vorrei avere la stessa aspettativa di vita che ha una lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli ?? -