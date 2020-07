Addio a Galyn Görg: l’attrice e ballerina aveva 56 anni – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) È morta all’età di 56 anni l’attrice e ballerina Galyn Görg, in Italia divenne famosa per aver partecipato a Fantastico 6 e SandraRaimondo Show Galyn Görg è morta oggi 15 luglio 2020 nel giorno del suo 56esimo compleanno, la nota attrice e ballerina divenne nota molti anni fa in Italia per aver partecipato ai programmi … L'articolo Addio a Galyn Görg: l’attrice e ballerina aveva 56 anni – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Addio Galyn Morta Galyn Görg, addio all’attrice e ballerina di Fantastico nel giorno del suo 56° compleanno Tv Fanpage Addio a Galyn Görg: l’attrice e ballerina aveva 56 anni – VIDEO

È morta all’età di 56 anni l’attrice e ballerina Galyn Görg, in Italia divenne famosa per aver partecipato a Fantastico 6 e SandraRaimondo Show Galyn Görg è morta oggi 15 luglio 2020 nel giorno del su ...

Lorella Cuccarini, il doloroso addio all'amica Galyn, scomparsa a 56 anni: "Io e te da giovani, sole davanti ai fotografi"

E' un messaggio carico di dolore quello che Lorella Cuccarini affida ai social per omaggiare l'amica Galyn Gorg, ex compagna di palco scomparsa a 56 anni. Non si conoscono ancora le ragioni del decess ...

È morta all’età di 56 anni l’attrice e ballerina Galyn Görg, in Italia divenne famosa per aver partecipato a Fantastico 6 e SandraRaimondo Show Galyn Görg è morta oggi 15 luglio 2020 nel giorno del su ...E' un messaggio carico di dolore quello che Lorella Cuccarini affida ai social per omaggiare l'amica Galyn Gorg, ex compagna di palco scomparsa a 56 anni. Non si conoscono ancora le ragioni del decess ...