Un nuovo amore per Raffaella Fico: ecco chi ha conquistato il cuore della partenopea (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Raffaele Fico ha un nuovo amore dopo le storie concluse con Mario Balotelli, con cui ha avuto la piccola Pia, e Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio di Luciano. La showgirl è stata immortalata in vacanza a Positano dal settimanale Chi insieme a Giulio Fratini. I due sono stati beccati mentre si scambiavano un lungo e tenero bacio, segno evidente della relazione in corso tra la partenopea e il fiorentino. Il cuore della Fico, insomma, batte per Fratini, il cui nome è stato inserito dalla rivista Forbes nella lista dei cento talenti Under 30 di quest’anno. L'articolo Un nuovo amore per Raffaella Fico: ... Leggi su anteprima24

Nel frattempo un nuovo personaggio arriverà a movimentare le vie di Acacias ... Carmen è felice di sapere che Ramon ricambia il suo amore ma è dispiaciuta di non poter annunciare ufficialmente la loro ...

Chi è Giulio Fratini, il nuovo amore di Raffaella Fico

Raffaella Fico è di nuovo innamorata. La bella showgirl campana, che a metà giugno dello scorso anno confermò di aver messo la parola ‘fine’ alla sua storia d’amore con il procuratore sportivo Alessan ...

