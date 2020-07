Romina Power affronta un grande dolore: ha un solo “alleato” (Di martedì 14 luglio 2020) Questo articolo Romina Power affronta un grande dolore: ha un solo “alleato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power sta vivendo un grande dolore davvero molto forte a causa di un lutto tremendo che l’ha colpita: la cantante ha un grande “alleato”. Romina Power ha avuto modo di provare un grandissimo dolore per la morte dell’amatissima sorella Taryn che purtroppo è scomparsa qualche settimana fa. Il dolore per la cantante è stato … Leggi su youmovies

A pochi mesi dalla sua morte, Romina Power ha voluto raccontare un inedito aneddoto su sua suocera Jolanda: le sue parole. Un periodo non affatto facile per Romina Power. Poche settimane fa, come ben ...Romina Power sta vivendo un grande dolore davvero molto forte a causa di un lutto tremendo che l’ha colpita: la cantante ha un grande “alleato”. Romina Power ha avuto modo di provare un grandissimo ...