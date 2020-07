Real Madrid, partenza certa per James Rodriguez: il Manchester United scalpita (Di martedì 14 luglio 2020) James Rodriguez è uno dei giocatori in uscita dall’ampia rosa del Real Madrid, oggetto indesiderato da svariate stagioni e già protagonista al Bayern Monaco in prestito. Il trequartista colombiano, vicino al Napoli nella scorsa sessione di mercato estiva, sarebbe nel mirino del Manchester United, club blasonato e fra i maggiormente interessati al suo talento puro. Secondo quanto riportato da ‘As’, peraltro, oltre lo United, anche Everton e Wolverhampton avrebbero messo gli occhi su di lui, fiutando magari un colpo conveniente per quanto concerne l’aspetto qualità/prezzo. Leggi su sportface

