QuakeCon 2020 in formato digitale tra dirette, tornei, iniziative di beneficenza e altro (Di martedì 14 luglio 2020) Il venticinquesimo QuakeCon annuale sarà il primo in assoluto organizzato da remoto, ad annunciarlo è un comunicato stampa. Quest'anno, a causa del COVID-19, QuakeCon at Home sarà un evento interamente online che avrà inizio il 7 agosto e terminerà il 9 agosto, ricco di tre giorni di dirette da tutto il mondo, tornei, raccolta fondi e altro. L'area BYOC, il cuore del QuakeCon, sarà virtuale grazie a Twitch Team, che permetterà ai fan di giocare insieme in nuovi modi. Di seguito potete dare uno sguardo al programma.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #QuakeCon2020 si terrà, ma in digitale. -

Ultime Notizie dalla rete : QuakeCon 2020 QuakeCon 2020, annunciata la nuova edizione dell'evento, interamente virtuale Everyeye Videogiochi QuakeCon 2020, annunciata la nuova edizione dell'evento, interamente virtuale

Quest’anno, a causa del COVID-19, QuakeCon at Home sarà un evento interamente online che avrà inizio il 7 agosto e terminerà il 9 agosto, ricco di tre giorni di dirette da tutto il mondo, tornei (ovvi ...

QuakeCon 2020 in formato digitale tra dirette, tornei, iniziative di beneficenza e altro

Torneo eSport - Non esiste QuakeCon senza un torneo, che infatti quest'anno sarà tutto virtuale! La stagione della Quake Pro League 2019-2020 si concluderà con il Quake World Championship di domenica ...

Quest’anno, a causa del COVID-19, QuakeCon at Home sarà un evento interamente online che avrà inizio il 7 agosto e terminerà il 9 agosto, ricco di tre giorni di dirette da tutto il mondo, tornei (ovvi ...Torneo eSport - Non esiste QuakeCon senza un torneo, che infatti quest'anno sarà tutto virtuale! La stagione della Quake Pro League 2019-2020 si concluderà con il Quake World Championship di domenica ...