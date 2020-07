PS5: svelato il peso della nuova console? (Di martedì 14 luglio 2020) La nuova console di Sony, PS5 sembrerebbe avere un peso piuttosto notevole. A suggerirlo il sito tedesco del colosso dell e-commerce Amazon Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato in questo articolo, circolava un rumor secondo cui il prezzo e la data di rilascio della nuova console sarebbero stati annunciati in serata. Nelle ultime ore, invece, le voci sulla nuova macchina hardware di Sony si sono innescate a seguito di un aggiornamento del sito tedesco di Amazon che ha inserito il peso di PS5 nella pagina relativa alla console. PS5 ha un peso maggiore rispetto alle console old-gen? Il testo della scheda prodotto su Amazon Germania relativa a PS5 recita che la prossima ... Leggi su tuttotek

