Premier olandese Rutte, Recovery Fund solo a patto di rigide condizioni (Di martedì 14 luglio 2020) Il Premier olandese Rutte torna a parlare del Recovery Fund in occasione di quello che sarà il prossimo vertice Ue fissato per venerdì. Il leader dei Paesi Bassi è pessimista sull’accordo, e sarebbe disposto a dare sussidi solo a patto di rigide condizioni. In occasione di un’audizione al parlamento nazionale, oggi il primo ministro olandese … L'articolo Premier olandese Rutte, Recovery Fund solo a patto di rigide condizioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Italia : Il premier olandese Rutte gela lo spagnolo Sanchez: 'Non sarà facile un accordo sul Recovery' - carlosibilia : Mentre Giuseppe Conte incontrava il premier olandese, l'alleato di #Salvini in #Olanda rendeva chiara a tutti la su… - EnricoLetta : Qui uno dei due principali alleati di #Salvini in Europa, #Wilders, « Non un cent per l’Italia » (l’altro è #Orban… - giovanniproto67 : RT @DiDimiero: Cosa ha riportato in Italia il premier Conte dopo il tour tra i Paesi europei? Poco o nulla stando a quanto dice l'olandese… - DiDimiero : Cosa ha riportato in Italia il premier Conte dopo il tour tra i Paesi europei? Poco o nulla stando a quanto dice l'… -