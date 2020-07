MotoGp – Finalmente si torna in pista, Marquez eccitato in vista di Jerez: “dobbiamo regalare un fantastico spettacolo” (Di martedì 14 luglio 2020) Finalmente è tutto pronto per la prima gara della stagione 2020 di MotoGp. I piloti non vedono l’ora di scendere in pista e regalare al pubblico da casa un grande spettacolo in un clima completamente nuovo a causa dell’emergenza Coronavirus. Mirco Lazzari gp/Getty Imageseccitato per l’imminenza della prima gara dell’anno, Marquez ha così espresso le sue sensazioni alla vigilia del Gp di Jerez: “prima di tutto voglio ringraziare tutti colori che ci hanno aiutato e hanno lavorato duramente durante questo periodo strano. Adesso è il nostro turno di tornare a lavoro, di mettere su un fantastico spettacolo e intrattenere tutti nel mondo dando un po’ di eccitazione e riposo in ... Leggi su sportfair

corsedimoto : MOTOGP - Si riaccendono i motori: #MotoGP, #Moto2, #Moto3 e #MotoE di scena a #Jerez. Esordio stagionale per classe… - dianatamantini : MOTOGP - Si riaccendono i motori: MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE di scena a Jerez. Esordio stagionale per classe regi… - miy226 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | L'attesa è stata lunga, ma finalmente è finita. Questo fine settimana la stagione 2020 della @MotoGP prenderà… - Motorsport_IT : #MotoGP | L'attesa è stata lunga, ma finalmente è finita. Questo fine settimana la stagione 2020 della @MotoGP pren… - zazoomnews : MotoGp finalmente si comincia con l’attesissimo GP di Jerez: ORARI e DIRETTE TV di conferenza qualifiche e gara -… -