Minipiscine idromassaggio: perché è fondamentale averne una, soprattutto adesso (Di martedì 14 luglio 2020) Il Coronavirus non è ancora stato sradicato, ancora ci sono piccoli focolai in Italia, per non parlare nel resto del mondo, ed è per questo che le persone hanno paura di andare in spiaggia e farsi il bagno. Questa potrebbe addirittura rivelarsi l’estate più torrida e calda degli ultimi dieci anni, eppure moltissimi individui come noi preferirebbero passarla tutta quanta chiusa nelle loro case, piuttosto che condividere anche solo l’oceano (nel nostro caso, il mare) con altra gente sconosciuta e potenzialmente malata. Siamo diventati tutti quanti germofobici e anche un po’ paranoici, e a ragione: non si sa mai cosa possiamo trovare ancora e cosa possiamo contrarre a causa di una semplice stretta di mano. Non bisogna vivere nella paura, perché questa rende ciechi e senza dubbio peggiora la qualità delle nostre vite. Ma non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Minipiscine idromassaggio: perché è fondamentale averne una, soprattutto adesso - BeautyLuxury : BL-837 è la risposta ideale per chi vuole avere comodamente una spa a casa propria! ?? - BeautyLuxury : Le minipiscine Beauty Luxury riescono a regalarti sempre un’esperienza esclusiva! ?? - BeautyLuxury : Bisogna iniziare la settimana nella maniera più rilassante! BL-829 fa al caso tuo! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Minipiscine idromassaggio Minipiscine idromassaggio: perché è fondamentale averne una, soprattutto adesso Il Corriere della Città Piscine e Coronavirus: le regole da seguire

La risposta breve è che andare in piscina non dovrebbe preoccupare troppo: o meglio, dovrebbe farlo come qualsiasi altro posto affollato. Il rischio di contagio, dicono infatti gli scienziati, non è t ...

Ora che fa caldo, quanto è sicuro cercare refrigerio nella piscina di quartiere?

Ora che la colonnina di mercurio è tornata a salire in tutta Europa, per chi resta in città le piscine - riaperte - tornano ad essere fondamentale fonte di refr ...

La risposta breve è che andare in piscina non dovrebbe preoccupare troppo: o meglio, dovrebbe farlo come qualsiasi altro posto affollato. Il rischio di contagio, dicono infatti gli scienziati, non è t ...Ora che la colonnina di mercurio è tornata a salire in tutta Europa, per chi resta in città le piscine - riaperte - tornano ad essere fondamentale fonte di refr ...