Milan-Parma, Pioli alla vigilia: “In palio punti importanti per l’Europa” (Di martedì 14 luglio 2020) “Sono i punti che fanno la differenza alla fine, non importa contro chi li fai. Dobbiamo aggiungere punti importanti alla nostra classifica se vogliamo tornare in Europa. Domani sera affronteremo un avversario molto difficile che ha delle belle qualità, che sa stare in campo e che segna tanti gol in ripartenza. Dovremo essere molto ben preparati sia tecnicamente che mentalmente“. Obiettivo tre punti per il Milan di Stefano Pioli che domani alle 19:30 accoglierà il Parma a San Siro in occasione del match valevole per la trentatreesima giornata. Rossoneri in continuo miglioramento con 7 punti nel trittico Lazio-Juventus-Napoli, frutto di un’ottima organizzazione di gioco collaudata ... Leggi su sportface

