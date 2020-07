Migranti positivi al coronavirus, altri 11 asintomatici sbarcati a Pozzallo (Di martedì 14 luglio 2020) altri 11 Migranti positivi al coronavirus sono stati trovati tra gli oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo . Il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa ha scoperto ... Leggi su quotidiano

Fontana3Lorenzo : Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - LegaSalvini : #SALVINI: 'LAMPEDUSA AL COLLASSO, MIGRANTI POSITIVI AL COVID' - cronaca_news : Ragusa, undici migranti positivi dopo lo sbarco a Pozzallo - Shoken70588183 : RT @giuliaselvaggi2: Se protestate perché vengano mandati via 13 migranti positivi al covid, poi non lamentatevi se ci chiamano “terroni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti positivi Caccia a caserme e alberghi per isolare i migranti positivi. A presidiarli sarà l’esercito la Repubblica Migranti positivi al Covid, cittadini in strada ad Amantea

L'altra sera a Roccella Jonica sono sbarcati 70 immigrati pachistani a bordo di una barca a vela. C'erano anche sulla barca 20 minori non accompagnati, i quali… Leggi ...

Migranti: 11 positivi al coronavirus a Pozzallo

Sono 11 i migranti risultati positivi al Coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già ...

L'altra sera a Roccella Jonica sono sbarcati 70 immigrati pachistani a bordo di una barca a vela. C'erano anche sulla barca 20 minori non accompagnati, i quali… Leggi ...Sono 11 i migranti risultati positivi al Coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già ...