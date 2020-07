Lazio, Lotito interrogato sul contratto di Zarate (Di martedì 14 luglio 2020) Lotito interrogato caso Zarate – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ieri è stato interrogato per circa un’ora dagli ispettori della Procura federale riguardo le accuse del manager di Zarate, Ruzzi, e per l’allusione in un’intervista a Repubblica dopo Juve-Inter dell’8 marzo. Per quanto riguarda la prima vicenda è stata riportata agli onori delle cronache … L'articolo Lazio, Lotito interrogato sul contratto di Zarate è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

