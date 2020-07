Francia, la festa nazionale del 14 luglio diventa un omaggio a medici e infermieri ai tempi del Coronavirus – Il video (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Il tricolore srotolato dai militari. Attorno – quasi a voler fare da guardiani – uno schieramento di medici e infermieri. È con questa immagine che la Francia ha voluto rendere omaggio ai suoi operatori sanitari nel giorno della festa nazionale per la Presa della Bastiglia. Con il presidente Emmanuel Macron in tribuna insieme a tutti i membri del governo, a Parigi sono risuonate le note della Marsigliese, in un momento di commozione per ricordare anche le vittime del Coronavirus. July 14, 2020 Una cerimonia che si è svolta a “ranghi ridotti” con soltanto 2.500 militari e 1.400 tra medici e infermieri. Erano loro ... Leggi su open.online

