Ferrari, il disastro viene da lontano Vettura, piloti e vertici: quanti errori (Di martedì 14 luglio 2020) Binotto nell'occhio del ciclone ma non è l'unico colpevole del flop della Rossa. Il peso di una svolta mai arrivata.

Rabbia Briatore contro la Ferrari: 'E' un disastro, tagliate lo stipendio ai piloti!' - Formula 1, disastro Ferrari: scontro tra le rosse, doppio ritiro - BREVITER / Disastro Ferrari (Badu) - Gp Stiria, disastro Ferrari: l'ironia corre sui social - Ferrari, le scuse di Leclerc non bastano per ripartire dal disastro in Stiria

Disastro Ferrari, la stampa straniera durissima: "È un fallimento totale" Corriere dello Sport Disastro Ferrari in Austria doppietta delle Mercedes

Vettel e Leclerc si sono ritirati poco dopo il via dopo essere venuti a contatto con forti danni ai mezzi. Trionfa Hamilton, secondo Bottas, terzo Verstappen ROMA Appena cominciata, e già finita. Come ...

Crisi Ferrari, Alesi: “Vettura nata male”

Il momento alquanto negativo della Ferrari, culminato ieri el Gp di Stiria con il ritiro di entrambi i piloti(Leclerc e Vettel) a causa di un contatto tra di loro, è stato analizzato da un grande ex d ...

