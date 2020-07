Estate in bianco: come scegliere il vino giusto per l'estate (Di martedì 14 luglio 2020) Fermi e frizzantini. Freddi quanto basta. Ghiacciati mai. Che l'estate sia la stagione dei bianchi è assodato, ma c'è una domanda che sorge spontanea quando si legge la carta dei vini: meglio autoctoni o internazionali? Un dilemma che incendia gli animi degli eno-maître à penser e anche di chi poco se ne intende. Per questo Panorama ha chiesto a Tonino Guzzo e Luca D'Attoma, due pezzi da 90 dell'enologia, di raccontare le caratteristiche degli uni e degli altri. Trattasi di incontro amichevole dove a vincere è il gusto personale. Palla al centro, inizia D'Attoma, per l'occasione ct di vitigni internazionali. Schiera Pinot, Chardonnay e Sauvignon blanc, tre fuoriclasse che servono ai produttori assist per etichette da manuale. «Il Pinot grigio dà ampio ventaglio di bianchi, dai più approcciabili, ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Estate bianco Estate in bianco: come scegliere il vino giusto per l'estate Panorama “L’estate del Gigante”: tutta la grandezza e il fascino del Monte Bianco nel nuovo libro di Enrico Brizzi

È uscita in libreria la nuova opera dell’autore bolognese amante dei cammini. Un viaggio a piedi intorno al Quattromila che incanta per la sua immensità «Il Monte Bianco non ci incita né ci sopporta, ...

Una canzone contro l’isolamento Dj Bresciani dà ritmo all’estate

L’energia del deejay viareggino Marco Bresciani e della moglie Giulia, che anche quest’estate hanno lanciato una nuova canzone ... pubblicato nei giorni scorsi su Youtube, inizia in bianco e nero con ...

