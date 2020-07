Dubai, sta per nascere la prima città aliena del mondo (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiamerà Mars Science City e sarà la prima città aliena del mondo vicino Dubai. Gli Emirati Arabi hanno infatti deciso di riprendere un vecchio sogno dell’umanità del dopo guerra. Un gruppo di architetti, ha deciso di creare una città in cui possano essere riprodotte le possibili condizioni di vita su Marte. Il suo nome … L'articolo Dubai, sta per nascere la prima città aliena del mondo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Massi_Dubai : RT @NicolaPorro: ?? Il #Governo si sta aggrappando alla paura del #virus prorogando lo #statodiemergenza? Gli unici #focolai però nascono tr… - Massi_Dubai : RT @GiancarloDeRisi: Non ci vuole poi molto dire sì alla governatrice Santelli. Tanto le navi-schermo per la quarantena dei migranti a cui… - lilshownubear : Stasera é stato incredibile: alle 21 ci ha fermato un signore perché voleva una sigaretta e si è fermato fino a qua… - Massi_Dubai : RT @Ruttosporc: Caressa dice che la Juventus sta calibrando, vincendo il campionato 'dando un filo di gas' per non arrivare sulle gambe ad… - Massi_Dubai : RT @RubentusStyle: #JuveAtalanta Chiudete sta vergogna #gdm -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai sta Dubai, sta per nascere la prima città aliena del mondo Inews24 Emirates riprende a volare verso altre sei destinazioni

“Stiamo assistendo ad una crescente domanda a seguito dell’annuncio della riapertura dell’hub internazionale di Dubai e delle maggiori opzioni di viaggio", dice la compagnia Emirates riprenderà i voli ...

Un club deal italiano al salvataggio delle camicie Brooks Brothers. Capofila è Giglio Group

Un club deal italiano entra nella corsa per il salvataggio di Brooks Brothers, storico marchio di abbigliamento maschile americano che sta per depositare domanda per ammissione alla procedura di Chapt ...

“Stiamo assistendo ad una crescente domanda a seguito dell’annuncio della riapertura dell’hub internazionale di Dubai e delle maggiori opzioni di viaggio", dice la compagnia Emirates riprenderà i voli ...Un club deal italiano entra nella corsa per il salvataggio di Brooks Brothers, storico marchio di abbigliamento maschile americano che sta per depositare domanda per ammissione alla procedura di Chapt ...