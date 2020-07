Dossier Benetton aperto 23 mesi dopo il crollo del Morandi. La Liguria ancora nel caos (Di martedì 14 luglio 2020) Ogni giorno code di oltre 10 chilometri perché non è stato ancora completato il piano di ispezioni urgenti nelle gallerie imposto dal Ministero dei Trasporti proprio a società Autostrade Leggi su tg.la7

"Oggi è una giornata molto importante per l'Italia, gli italiani e soprattutto per i parenti delle vittime" del crollo del ponte Morandi. "Oggi, grazie all'azione del governo, abbiamo estromesso Benet ...Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una revisione ...