Debutta il primo Drive-In teatrale della regione

Manca veramente una manciata di giorni e, per la prima volta anche in Friuli Venezia Giulia, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo teatrale dal vivo stando comodamente seduto sulle poltrone della propria auto.È tutto pronto infatti per il debutto del primo Drive-In teatrale della regione, e non solo, firmato da Anà-Thema Teatro. Nell'arena naturale a fianco dell'agriturismo "Qui Wolf DrinDro" in via Gian Battista Tiepolo a Cassacco, giovedì 16 luglio alle 20.30 (in caso di maltempo venerdì 17 luglio alla stessa ora) andrà in scena la prima assoluta di "Ricordi e canzonette", un viaggio tra musica e parole per addentrarsi nelle atmosfere degli anni Trenta, ...

Trapani Benevento 2-0, più un'amichevole che una gara ufficiale

GYAMFI 5,5 – Gioca per la seconda volta da centrale di difesa, ma mentre al debutto fu “Superman” contro il Crotone, quest’oggi è stato “Clark Kent”. Assiste da spettatore al vantaggio siciliano, ...

Scooby-Doo, l'alano più famoso del mondo compie 50 anni e torna cucciolo

Uno Scooby-Doo cucciolo e già combinaguai che scappa per le strade di Venice, quartiere balneare di Los Angeles, inseguito da un poliziotto facendo l'acrobata su un rotolo di carne pressata appena 'so ...

