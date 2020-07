Covid, l’immunità dei guariti sembra durare solo tre mesi (Di martedì 14 luglio 2020) Covid, l‘immunità dei guariti sembra durare solo tre mesi. Mentre si attende ancora la scoperta di un vaccino, un’università britannica ha pubblicato uno studio dedicato all’immunità al Covid sviluppata dopo il contagio. E’ stato analizzato per quanto tempo gli anticorpi restino attivi dopo la guarigione. I risultati non sono proprio del tutto rassicuranti. Dallo studio … L'articolo Covid, l’immunità dei guariti sembra durare solo tre mesi sembra essere il primo su Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

3DaysofCondor : RT @DottAngeloC: @3DaysofCondor Sì certo che sia dannosa l’immunità come dice l’articolo non mi sembra logico ma che gli anticorpi durino p… - nekusasumk : RT @paoloigna1: Prima si diceva l'esatto contrario dandogli patente d'immunità purtroppo smentita #covid19 BBC News - #Coronavirus: How did… - maureen_busby : RT @paoloigna1: Prima si diceva l'esatto contrario dandogli patente d'immunità purtroppo smentita #covid19 BBC News - #Coronavirus: How did… - elhadjbah91 : RT @paoloigna1: Prima si diceva l'esatto contrario dandogli patente d'immunità purtroppo smentita #covid19 BBC News - #Coronavirus: How did… - paoloigna1 : Prima si diceva l'esatto contrario dandogli patente d'immunità purtroppo smentita #covid19 BBC News - #Coronavirus:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’immunità Coronavirus, l'Oms avverte: «Prepararsi al peggio» La Legge per Tutti