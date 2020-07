Covid, l’esperienza di un vescovo guarito per un tempo che ci chiede di cambiare (Di martedì 14 luglio 2020) Ho sempre amato una struggente raccolta di dieci poesie, scritte da Cesare Pavese tra l’11 marzo e il 10 aprile 1950. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, s’intitola. Oggi, pensando a quanto ho vissuto e a quanto desidero fare, animato da un incalzante senso di restituzione, posso dire a mia volta: “Verrà la vita e avrà i suoi occhi”, includendo in quello sguardo Dio, chi mi è stato accanto e quanti riuscirò a raggiungere con la mia povera voce. A scrivere queste parole è monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, che, come racconta lui stesso, durante la Settimana Santa 2020 è stato a un passo dalla morte a causa del Covid-19. Il presule, che ha condiviso questa sofferenza con altri confratelli vescovi e con tanti altri sacerdoti, molti dei quali non ce l’hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

FrancescoGrana : Covid, l’esperienza di un vescovo guarito per un tempo che ci chiede di cambiare - ilfattoblog : Covid, l’esperienza di un vescovo guarito per un tempo che ci chiede di cambiare - savutoweb : Migranti positivi al Covid, l'esperienza di Roccella. Il sindaco: 'accogliere è un dovere' - cri_milano : L'emergenza Covid-19 ha riconfermato che lavorare in rete è la chiave per mappare e rispondere ai bisogni dei citta… - FuggettaF : RT @OssMalattieRare: Oggi alle Ore 15.00 'La gestione del paziente con malattia renale rara in situazione di emergenza sanitaria. L’esperi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’esperienza Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica