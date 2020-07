Covid-19, Francia: caso di trasmissione attraverso la placenta (Di martedì 14 luglio 2020) Covid-19: un recente studio ha confermato che il virus potrebbe anche essere trasmetto attraverso la placenta. Il caso di una ventenne e del suo bimbo sono al centro degli studi. Non è escluso, come riporta l’Agenzia Agi, che il Coronavirus possa trasmettersi attraverso la placenta. Il recente caso francese di una neo mamma di 20 … L'articolo Covid-19, Francia: caso di trasmissione attraverso la placenta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

