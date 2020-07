Corte Suprema Usa, via libera alla prima esecuzione federale dal 2003 (Di martedì 14 luglio 2020) La Corte Suprema statunitense ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dopo 17 anni di moratoria non scritta. I giudici hanno votato per l’uccisione di Daniel Lewis Lee, 47 anni, condannato alla pena di morte per aver partecipato al ‘massacro della famiglia Mueller’. Nel 1996 a Russelville, in Arkansas, uccise il commerciante di armi William Frederick, la moglie Nancy e la figlia di 8 anni, prima di gettare i corpi nel lago legati a delle pietre. L’iniezione con il pentobarbital doveva svolgersi lunedì 12 luglio, ma era stata bloccata da un giudice federale, Tanya Chutkan, per questioni legali, tra cui la richiesta dei parenti delle vittime, che avevano sottolineato di non ... Leggi su italiasera

