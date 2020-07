Cizco, chi è il cantante: vero nome e origini, Le Iene, All Together Now (Di martedì 14 luglio 2020) Chi è il cantante e musicista Cizco o Cizko: carriera e curiosità, vero nome e origini, dove vive, Le Iene e All Together Now. Genovese di nascita, cresciuto a San Paolo del Brasile, Francesco Di Roberto, questo il vero nome di Cizco o Cizko, si è laureato in Architettura e nel 2012 ha anche superato … L'articolo Cizco, chi è il cantante: vero nome e origini, Le Iene, All Together Now è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Cizco chi Cizco, chi è il cantante: vero nome e origini, Le Iene, All Together Now ViaggiNews.com