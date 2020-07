Ciclismo, Alaphilippe: “Adoro i percorsi della Strade Bianche, bello ricominciare lì” (Di martedì 14 luglio 2020) Julian Alaphilippe è pronto a difendere il suo titolo alla Strade Bianche. La scorsa stagione, al suo esordio in gara, ha regalato la prima vittoria di sempre alla Francia, grazie ad un potente affondo nell’ultima parte in salita, nel centro storico di Siena. “Vincere l’anno scorso è stata una sensazione incredibile, uno dei miei ricordi più belli della stagione” ha rivelato il transalpino della Deceunick, “sono arrivato alla partenza con un’ottima forma, ero molto concentrato e avevo una squadra molto forte sempre attorno a me fino a quando la gara non ha preso vita nell’ultima ora“. “Adoro i percorsi e l’atmosfera delle Strade Bianche e sarà interessante ... Leggi su sportface

