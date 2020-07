Championship, tracollo storico per l’Hull City: battuto 8-0 dal Wigan! (Di martedì 14 luglio 2020) Una vera e propria debacle. L'Hull City esce con le ossa rotte dal confronto con il Wigan. Ma il match di Championship, la categoria cadetta della Premier League, va oltre ogni aspettativa: la formazione giallonera non solo perde, ma crolla letteralmente incassando una pesantissima goleada. A fine gara saranno ben 8 i palloni raccolti dal portiere Long nei drammatici 90 minuti. E pensare che doveva essere un match equilibrato, con il Wigan già salvo e l'Hull City in lotta per conquistare punti che lo allontanino dalla zona calda della classifica. Niente di tutto ciò: l'8-0 finale rende l'idea della disfatta. Mattatore indiscusso Kieffer Moore con una tripletta.caption id="attachment 991897" align="alignnone" width="1024" Il risultato parziale di Wigan-Hull City (Getty Images)/captionRECORDLa gara ... Leggi su itasportpress

