Bari-Ternana, Tagliavento alza la voce: “da ex arbitro solo oggi capisco le proteste dei dirigenti, sono allibito” (Di martedì 14 luglio 2020) La Ternana è sempre più furiosa per alcune decisioni arbitrali in occasione della partita contro il Bari. La sfida per i quarti dei playoff di Serie C si è conclusa sul risultato di 1-1, le Fere hanno abbandonato la possibilità di lottare per la promozione. E nel mirino sono finiti alcuni episodi, dalla gestione dei cartellini fino all’espulsione di Palumbo. Dopo l’allenatore Fabio Gallo, sono arrivate dure dichiarazioni anche dal vice-presidente rossoverde Paolo Tagliavento. “Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati, abbiamo subito una espulsione incomprensibile mentre i nostri avversari hanno terminato la gara in 11. oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #BariTernana, #Tagliavento alza la voce: 'da ex arbitro solo oggi capisco le proteste dei dirigenti, sono allibito'… - PugliaStream : Lega Pro, Bari Ternana 1-1 i galletti in semifinale play off per la B - PerugiaViVa : RT @TernanaOfficial: ??BARI-TERNANA 1-1, PUGLIESI IN SEMIFINALE, GARA CONDIZIONATA DALLA PRESTAZIONE ARBITRALE ?? - Karen__Green_ : RT @aldoolaf81: Questo è quello del gol di Muntari. Il karma mio caro, il karma... - barinelpallone : Bari-Ternana 1-1 (TUTTE LE FOTO DA BORDOCAMPO) -