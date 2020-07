Autostrade, Di Maio: “Governo lavora per togliere la gestione ai Benetton” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Io posso dire che abbiamo sempre detto che i Benetton non avrebbero ricostruito il nuovo ponte di Genova. E così è stato. Abbiamo sempre detto che bisognava togliere ai Benetton la gestione di autostrade. E questo nuovo governo, oggi, sta lavorando per raggiungere quest’altro obiettivo”. Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog del M5s. Leggi su dire

