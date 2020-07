Anche la “tigre asiatica” Singapore entra in recessione con un crollo del pil sopra il 40% (Di martedì 14 luglio 2020) L’economia di Singapore, un simbolo globale di benessere, avanzamento tecnologico e welfare, è in forte contrazione secondo le prime stime rilasciate dal ministro del commercio. Con un crollo del pil del 41.2%, la città stato del sudest asiatico è entrata in recessione tecnica e si prepara ad affrontare i dati economici peggiori da quando è diventata indipendente negli anni 60. Dal 1965, quando la città di stato ha ottenuto l’indipendenza ufficiale dal Regno Unito, Singapore ha registrato una crescita economica degna di nota, guadagnandosi la fama di “Tigre Asiatica” insieme a Taiwan, Hong Kong e Corea del Sud. Singapore è solitamente uno dei primi Paesi della regione a rilasciare i suoi dati quadrimestrali, nei quali ... Leggi su giornalettismo

