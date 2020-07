Alberto Matano rompe il silenzio e presenta chi lo rende felice: “Viva la libertà…” [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Alberto Matano in vacanza nella sua amata Calabria L’ultimo post condiviso sul suo account Instagram risale a quando è venuto a mancare il Maestro Ennio Morricone. Stiamo parlando di Alberto Matano che, dopo aver terminato la conduzione de La vita in diretta è ufficialmente in vacanza. Tuttavia l’ex volto del Tg1 è finito al centro dell’attenzione per un confronto avuto con Pierluigi Diaco. Quest’ultimo lo ha fermato davanti gli studi Rai di Via Teulada per dire il suo punto di vista sull’addio dell’amica Lorella Cuccarini. Ricordiamo che quest’ultima qualche ora prima dell’ultima puntata ha reso pubblica una lettera nella quale accusava il collega di essere un maschilista. A distanza di qualche giorno il giornalista calabrese è tornato attivo ... Leggi su kontrokultura

LaMammaN1 : - zazoomnews : Alberto Matano parla dopo un lungo silenzio: “Viva la libertà” - #Alberto #Matano #parla #lungo - zazoomblog : Alberto Matano parla dopo un lungo silenzio: “Viva la libertà” - #Alberto #Matano #parla #lungo - infoitcultura : Alberto Matano, messaggio dopo il lungo silenzio: “Viva la libertà”. FOTO - _Alessio_88 : Lory Cucchiaio con i suoi fan ha pianto talmente tanto ed è stata accontentata con una prima serata su Rai1 quando… -