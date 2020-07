Scooby-Doo compie 50 anni e torna cucciolo: le foto del reboot (Di lunedì 13 luglio 2020) Uno Scooby-Doo cucciolo e già combinaguai che scappa per le strade di Venice, quartiere balneare di Los Angeles, inseguito da un poliziotto facendo l'acrobata su un rotolo di carne pressata appena 'sottratto'... Leggi su feedpress.me

MangaForevernet : ? Scooby-Doo: Velma era originariamente gay ? ? - GDS_it : #ScoobyDoo, l'alano più famoso del mondo compie 50 anni e torna cucciolo - GazzettaDelSud : #ScoobyDoo compie 50 anni e torna cucciolo: le foto del #reboot - PatimoStefano : Scooby-Doo compie 50 anni e torna cucciolo - barinewstv : Scooby-Doo compie 50 anni e torna cucciolo -

Ultime Notizie dalla rete : Scooby Doo

Agenzia ANSA

Rispondendo su Twitter ai commenti di alcuni fan, che chiedevano una Velma lesbica in un prossimo film, James Gunn ha rivelato che la sceneggiatura iniziale di Scooby-Doo (live-action del 2002 scritto ...Sì, stiamo parlando proprio di Scooby-Doo: cosa ne direste di vedere in azione insieme la banda capitanata da Harley Quinn e la Mystery Inc. di Shaggy, Scooby, Velma, Daphne e Fred? Follia?