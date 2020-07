Perseguitava l'ex con centinaia di telefonate e sms: maxi multa per una donna (Di lunedì 13 luglio 2020) Angri, ricatti e minacce alla ex moglie: chiesto processo per stalking 1 luglio 2020 Dovrà pagare una multa di 4500 euro una donna di 67 anni, residente di provincia di Napoli, accusata di molestie . ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Perseguitava con Perseguitava l'ex con centinaia di telefonate e sms: maxi multa per una donna SalernoToday Giovane missionario indiano ucciso da membro di un gruppo maoista

Parlando ad AsiaNews, il presidente della GCIC Sajan K George ha spiegato: "Prima del suo incontro con Gesù Cristo, Munshi Dev Tado era un naxalite: tormentava e perseguitava le famiglie cristiane ...

"Non ti permetterò mai di avere un lavoro": arrestato stalker che perseguitava l'ex compagna a Torino

"Non ha mai voluto che lavorassi, temeva che sul lavoro avrei conosciuto altri uomini". E' il drammatico racconto di una donna che qualche giorno fa ha chiamato la polizia dopo aver notato il suo ex a ...

