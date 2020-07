NBA – Primo giallo nella bolla di Orlando: Bruno Caboclo viola la quarantena! (Di lunedì 13 luglio 2020) Primo caso di violazione delle norme anti-Covid nella bolla di Orlando. Il Primo cestista ‘trasgressore’ è l’insospettabile Bruno Caboclo, colpevole di essere uscito dalla propria stanza d’hotel prima che finissero le 48 ore di isolamento con relativo doppio tampone a distanza di 24 ore. Gli Houston Rockets sono arrivati giovedì, Caboclo ha lasciato la sua stanza sabato, poco prima che scadesse il periodo di quarantena. Dovrà osservare altri 8 giorni di auto-isolamento e se produrrà tamponi negativi, potrà riunirsi al resto dei compagni.L'articolo NBA – Primo giallo nella bolla di ... Leggi su sportfair

dchinellato : I due giocatori positivi al Covid-19 hanno lasciato il campus di Orlando e sono in quarantena. L’#NBA ha anche an… - 5fuori : 'Essere tornati dà ottime sensazioni, ora finiamo ciò che abbiamo cominciato' Così un battagliero Giannis… - NBAItalia : ?? TEAM DAYS! ?? @nuggets! ?? @JeramiGrant è primo per BPG (0.9) e @thats_G_ per SPG (1.4)! #WholeNewGame | #NBA - Davide_piase : #NBA #NBAPreview #DisneyWorld Oggi vi parlo degli @OrlandoMagic e della loro particolare storia nella #bubble. Ot… - bball_evo : LeBron & Kuz in azione nel primo allenamento nella bolla ?? @NBA -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Primo NBA – Primo giallo nella bolla di Orlando: Bruno Caboclo viola la quarantena! SportFair Nba, Westbrook in quarantena: è positivo al Coronavirus

Un altro caso di positività tra i giocatori della Nba, campionato che dovrebbe a fine mese nella ... social ha dichiarato di essere risultato positivo al COVID-19 nei test prima della partenza della ...

Manchester City, Champions League salva: revocata la squalifica di 2 anni per violazione del fair play finanziario

Cucù, la squalifica non c’è più. La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna è come un colpo di magia per il Manchester City, che ritrova la Champions League stagione 2020-2021 e ...

Un altro caso di positività tra i giocatori della Nba, campionato che dovrebbe a fine mese nella ... social ha dichiarato di essere risultato positivo al COVID-19 nei test prima della partenza della ...Cucù, la squalifica non c’è più. La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna è come un colpo di magia per il Manchester City, che ritrova la Champions League stagione 2020-2021 e ...