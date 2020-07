Nascite a picco, Rampelli: «Conte aveva promesso aiuti alle famiglie. L’Istat lo sbugiarda ancora» (Di lunedì 13 luglio 2020) I dati Istat sul crollo delle Nascite certificano “l’ennesima promessa non mantenuta” di Giuseppe Conte. A sottolinearlo è stato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, in riferimento al calo delle Nascite del 4,5% in un anno certificato dall’Ista. Si tratta del nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. Un’altra promessa non mantenuta da Conte “L’emergenza demografica, con il tracollo delle Nascite comunicato dall’Istat, costituisce l’ennesima promessa non mantenuta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”, ha sottolineato Rampelli. L’esponente di FdI, quindi, ha ricordato che il premier nel discorso per la fiducia al governo giallo rosso ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Nascite a picco, Rampelli: «Conte aveva promesso aiuti alle famiglie. L’Istat lo sbugiarda ancora»… - ma_infatti : RT @GianfrancoFeeni: Più pensioni che stipendi, nascite a picco, giovani in fuga. Ringraziare uno ad uno tutti i politici che hanno contrib… - il_tropeano : RT @GianfrancoFeeni: Più pensioni che stipendi, nascite a picco, giovani in fuga. Ringraziare uno ad uno tutti i politici che hanno contrib… - falitalia : RT @GianfrancoFeeni: Più pensioni che stipendi, nascite a picco, giovani in fuga. Ringraziare uno ad uno tutti i politici che hanno contrib… - GianfrancoFeeni : Più pensioni che stipendi, nascite a picco, giovani in fuga. Ringraziare uno ad uno tutti i politici che hanno cont… -