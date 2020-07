Mostra D’Oltremare, con “Luglio in Pineta” tornano le attività per i bambini (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Con la rassegna “Luglio in Pineta” ricomincia al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare l’attività di teatro e musica per i ragazzi. Per iniziativa delle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, dal prossimo giovedì 16 luglio, tutti i giorni fino a domenica 26, inizia una programmazione open-air di teatro, musica e laboratorio interamente dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie. Gli spazi all’aperto della pineta che circonda il Teatro dei Piccoli accolgono undici spettacoli, tra quelli di maggior successo nel repertorio delle tre strutture di produzione, proposti in condizioni di assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle vigenti norme di contrasto al virus. “I bambini ed i ragazzi hanno dovuto rinunciare a ... Leggi su anteprima24

