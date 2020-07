Morto il nipote di Elvis Presley, Benjamin Keough. Aveva 27 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Non c’è pace per i Presley. Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis Presley, è morto in seguito ad un apparente suicidio con arma da fuoco a Calabasas, nei dintorni di Los Angeles. Aveva 27 anni, ed era musicista. Leggi su vanityfair

