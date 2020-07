Manchester City, il Tas annulla la squalifica: in Champions ci sarà. Solo una multa da pagare (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester City, che lo scorso febbraio era stato escluso dalla Champions League per aver violato il Fair Play Finanziario Il Manchester City è salvo e giocare ancora la Champions League. Il Tas ha infatti ribaltato la sentenza dello scorso febbraio, quando i Citizens vennero squalificati per due stagioni per aver violato le regole del Fair Play Finanziario. Niente squalifica, quindi, per la squadra di Pep Guardiola. Il club inglese dovrà pagare una multa di 10 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni stabiliti nella prima sentenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

